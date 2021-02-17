Володин считает Россию последним островом свободы

https://static.news.ru/photo/010beda4-7121-11eb-90a6-96000091f725_660.jpg Вячеслав Володин Фото: duma.gov.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал Россию последним островом свободы. Он пояснил, что на Украине и в странах Прибалтики нет свободных СМИ, а в США больше не существует сильных социалистических и коммунистических партий.

Демократия — это процедура, нормы и правила. Видите, что происходит в Соединённых Штатах Америки? Гибнет страна, перечеркнули всё. А что, наши коммунисты не согласны? Где у них рабочее движение, где социалистическая партия, где некогда сильная коммунистическая партия? Нет. Так же как на Украине нет свободных СМИ — все оппозиционные СМИ позакрывали, в Прибалтике тоже взяли ликвидировали... Россия — последний остров свободы, — заявил Володин во время пленарного заседания Госдумы.

На Украине счёт случаям притеснения и запугивания журналистов идёт на десятки, также в стране были совершены несколько резонансных убийств представителей прессы. Так, в апреле 2015 года в Киеве около своего дома был застрелен Олесь Бузина, в июле 2016 года в автомобиле был взорван Павел Шеремет. Эти резонансные преступления не были раскрыты.

Житомирского журналиста Василия Муравицкого арестовали по подозрению в государственной измене, а главреда издания «Страна.ua» Игоря Гужву подозревали в вымогательстве. О том, что на Украине небезопасно работать журналистам, в июне 2020 года заявляла глава офиса генпрокурора страны Ирина Венедиктова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский своим решением закрыл телеканалы «112», ZIK и NewsOne, которые являлись оппозиционными и критиковали действующую украинскую власть. Сотрудники этих телеканалов провели акцию против цензуры. Они заклеили рты скотчем и так вышли в прямой эфир, писал NEWS.ru.