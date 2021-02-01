Володин рассказал об условиях для диалога между Россией и США

https://static.news.ru/photo/bc3c3408-6492-11eb-8894-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский парламент открыт к диалогу с американскими коллегами при условии взаимного уважения и без политики двойных стандартов. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Наша страна открыта к диалогу, парламент также открыт, но при условии взаимного уважения и отсутствия двойных стандартов. Но многое зависит от того, готов ли к такой форме взаимодействия Конгресс США, — цитирует Володина РИА Новости.

Политик обратил внимание на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что мир нуждается в руководящей роли США. Володин убеждён, что такие высказывания американской стороны перечёркивают взаимоуважение, а также многое другое, необходимое для развития отношений.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин подписал закон о продлении договора СНВ-3 с США. Документ будет продлён на пять лет. Это соглашение было одобрено в 2010 году между президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал продление этого договора успехом «думающего человечества» и дипломатии президента Владимира Путина.