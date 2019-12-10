https://static.news.ru/photo/d2efac0c-1b28-11ea-ab50-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о преимуществах многопартийности. Политическая система в условиях монополии одной партии неустойчива, считает он.

Крайне важно, чтобы в партийной системе была конкуренция. Когда была монополия одной партии, это всё привело к одному мнению, не было противовесов. Закончилось тем, что партия ошиблась, одно решение, второе — без конкуренции партийная элита стала бронзоветь, в итоге потеряла связь с обществом, — сказал Володин на открытии выставки в Госдуме по случаю 30-летия ЛДПР.

Спикер нижней палаты также отметил вклад Владимира Жириновского в установление многопартийности в России.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей. По его мнению, властям Украины стоит задуматься, почему в 2014 году подавляющее большинство — более 96% жителей Крыма и Севастополя: русские, украинцы, крымские татары, белорусы, армяне, азербайджанцы — приняли решение о вхождении в состав РФ, писал NEWS.ru.