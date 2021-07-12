Володин рассказал об изменениях в законах России с 1 сентября

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин напомнил, что с 1 сентября в России вступают в силу изменения законодательства. В числе важнейших нововведений — закон о выплате больничных на детей до семи лет и «гаражная амнистия». Об этом Володин написал в своём Telegram-канале.

Так с сентября начнутся выплаты больничных на детей до семи лет включительно. Деньги будут поступать родителям детей в размере 100% от среднего заработка вне зависимости от стажа работы.

Это последовательный шаг по поддержке семей с детьми. Помощь семьям, защита материнства, отцовства и детства — один из приоритетов работы Государственной Думы, — написал председатель Госдумы.

Кроме того, в числе важных нововведений он выделил «гаражную амнистию». По его словам, многие гаражи, которыми владеют россияне, построены еще в советское время. Несмотря на то, что граждане нашей страны продолжают пользоваться этими постройками, юридически они никак не оформлены, из-за чего невозможно унаследовать гараж или же продать его.

Мы этот правовой пробел устранили. Это справедливое решение. Теперь граждане смогут бесплатно оформить в собственность земельные участки, на которых давно находятся их гаражи, — добавил Володин.

Также с 1 сентября аптеки смогут дистанционно продавать лекарства, студенты — получить несколько квалификаций, а водители — обжаловать штраф на Госуслугах.

Ранее Минтранс разработал законопроект, согласно которому для водителей, зарабатывающих на сервисах совместных поездок, введут ограничения. Это коснётся водителей автобусов, которые используют сервисы подбора попутчиков для нелегального извоза.