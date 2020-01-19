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К отставке правительства необходимо относиться спокойно, так как при формировании кабмина всегда обсуждаются и планы по его отставке. Об этом заявил заместитель главы Совбеза РФ, бывший премьер-министр Дмитрий Медведев.

К отставке правительства всегда нужно относиться абсолютно спокойно. В этом нет ничего необычного. Это происходит во всём мире, — сказал экс-премьер в интервью Первому каналу. При этом он добавил, что...