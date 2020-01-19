Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: State Duma Russia/Global Look Press

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что глава государства Владимир Путин смог сделать Россию страной, с которой считаются в мире. По его словам, до Путина страна была «порабощена и советниками, и фондами».

И какая роль нам отводилась? Тем, кто в стране жил. Он сделал всё, чтобы со страной не только считались, но чтобы страна по развитию, по всем параметрам конкурировала, — цитирует Володина РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Вячеслав Володин одобрил конституционную реформу, которую президент РФ Владимир Путин предложил 15 января в ежегодном послании Федеральному собранию. Спикер парламента считает, что так глава государства поделится властью с гражданами, расширив полномочия депутатов — народных избранников.

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