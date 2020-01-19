https://static.news.ru/photo/75ea7a84-3a3e-11ea-a525-fa163e074e61_660.jpgВячеслав ВолодинФото: State Duma Russia/Global Look Press
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что глава государства Владимир Путин смог сделать Россию страной, с которой считаются в мире. По его словам, до Путина страна была «порабощена и советниками, и фондами».
И какая роль нам отводилась? Тем, кто в стране жил. Он сделал всё, чтобы со страной не только считались, но чтобы страна по развитию, по всем параметрам конкурировала, — цитирует Володина РИА Новости.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Вячеслав Володин одобрил конституционную реформу, которую президент РФ Владимир Путин предложил 15 января в ежегодном послании Федеральному собранию. Спикер парламента считает, что так глава государства поделится властью с гражданами, расширив полномочия депутатов — народных избранников.