https://static.news.ru/photo/eb3404ea-2b8e-11ea-ae4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия откажется от участия в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), если столкнётся с нарушением своих прав или дискриминацией. По его словам, поражения в правах национальных делегаций недопустимы.

Володин напомнил, что председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье в декабре посетила Россию и провела переговоры с делегацией Госдумы.

Мы достаточно детально проговорили все нюансы и ещё раз подчеркнули, что только на равных, только с участием российских депутатов, когда они имеют право и свою точку зрения изложить, и проголосовать, и участвовать в рассмотрении всех вопросов, мы можем участвовать в работе ПАСЕ, — отметил политик в интервью телеканалу «Россия 24».

Ранее NEWS.ru сообщал, что начавшееся в 2019 году взаимодействие российских и британских парламентариев позволит возобновить двусторонний диалог. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, начавшееся взаимодействие — путь к поиску возможностей, чтобы сделать шаги навстречу друг другу.