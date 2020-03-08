https://static.news.ru/photo/f7c543bc-6145-11ea-bf18-fa163e074e61_660.jpg Встреча с руководителями фракций Государственной Думы Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поздним вечером 5 марта встречался с лидерами фракций и председателем Госдумы, чтобы обсудить поправки в Конституцию. Спикер Госдумы Вячеслав Володин при этом отметил, что в таком графике для президента нет ничего необычного, а вот парламентарии так работать «не привыкли».

Наш президент так работает, а вот мы не привыкли. Вот Геннадий Андреевич Зюганов говорит, что секретарей всегда берегли, и они так не работали, они в обед спали, — сказал в программе «Москва. Кремль. Путин» Володин.

Лидер КПРФ при этом признался, что спать он ложится всегда после 12 ночи, а встаёт в 5 утра. Руководитель «Единой России» Сергей Неверов сообщил, что ко сну отходит обычно в два часа ночи. Глава «Справедливой России» Сергей Миронов и лидер ЛДПР Владимир Жириновский тоже заявили, что допоздна работают в Госдуме.

Как писал NEWS.ru, второй пакет поправок в Конституцию РФ президент России внёс в Госдуму 2 марта. В него вошли наиболее резонансные и, по мнению членов профильной рабочей группы, актуальные темы. Так, в документе отмечается, что брак — это «союз мужчины и женщины». Здесь же указана и историческая преемственность российского государства, то есть упоминание памяти предков, «передавших нам идеалы и веру в Бога».