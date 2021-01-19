Володин рассказал о депутатах Госдумы, привившихся от коронавируса

https://static.news.ru/photo/8c65eb3e-5a3d-11eb-9570-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин рассказал, что прививки от коронавирусной инфекции сделали глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и глава ЛДПР Владимир Жириновский.

Мы, ваши товарищи, я смотрю и направо, и налево, в подавляющем большинстве прививки сделали. Насколько я знаю, Геннадий Андреевич [Зюганов] сделал, Сергей Иванович Неверов [сделал]. Первым сделал прививку Владимир Вольфович Жириновский. Сергей Михайлович [Миронов] переболел, — заявил Володин во время пленарного заседания Госдумы.

По его словам, пока размышляет по поводу прививки вице-спикер Госдумы Пётр Толстой. Володин уточнил, что скоро депутата ждёт поездка на зимнюю сессию ПАСЕ в Страсбург, где ситуация намного тяжелее.

Ранее глава комитета Госдумы про труду и социальной политике Ярослав Нилов выступил против обязательной вакцинации от коронавируса для представителей контактных профессий. Политик считает, что людям нужно разъяснять пользу прививки, но нельзя навязывать. Это может привести к социальной и политической напряжённости.

В России зарегистрированы вакцины от коронавируса «Спутник V» (центра Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в лабораториях «Вектора»). В скором времени могут зарегистрировать третий препарат, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН.

Как писал NEWS.ru, в России за прошедшие сутки коронавирусную инфекцию подхватили 21 734 человека. Днем ранее было зарегистрировано 22 857 заболевших. Общее число случаев заражения с начала пандемии составило 3 612 800 человек. За минувшие сутки излечились 23 262 россиянина, что на 5 тысяч человек больше, чем днём ранее. Общее число переболевших в России составило 3 млн человек. Всего жертвами пандемии стали 66 623 человека (+586 за последние сутки).