Володин рассказал, как идёт реализация поправок к Конституции

https://static.news.ru/photo/a0c30e30-3f4f-11eb-aef8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты стараются как можно скорее закончить работу по реализации поправок к Конституции. Но конкретные сроки завершения работы председатель парламента назвать не смог.

Говорить надо о качестве изменений, а не о праздниках, к которым необходимо работу завершить, — цитирует Володина «Российская газета».

Спикер заметил, что принятые решения «сделают страну сильнее», а поправки помогут улучшить «стандарты жизни». К примеру, дополнительно будут защищены права россиян на качественную медицинскую помощь, что очень важно. В США такой нормы нет, в результате чего выросла смертность населения, в том числе и в домах престарелых, отметил Володин.

Председатель ГД заверил, что работа по реализации поправок идёт «очень активно», чтобы люди «как можно быстрее» смогли увидеть результаты решений.

Общероссийское голосование по принятию поправок к Конституции проходило 1 июля этого года. За принятие проголосовали 77,92% россиян.

Ранее NEWS.ru сообщал, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила россиян с Днём Конституции и оценила принятые поправки в Основной закон. По её словам, в этом году эта дата обретает особый смысл, статус, значение.