Володин рассказал, как идёт реализация поправок к Конституции

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты стараются как можно скорее закончить работу по реализации поправок к Конституции. Но конкретные сроки завершения работы председатель парламента назвать не смог.
Говорить надо о качестве изменений, а не о праздниках, к которым необходимо работу завершить, — цитирует Володина «Российская газета».
Спикер заметил, что принятые решения «сделают страну сильнее», а поправки помогут улучшить «стандарты жизни». К примеру, дополнительно будут защищены права россиян на качественную медицинскую помощь, что очень важно. В США такой нормы нет, в результате чего выросла смертность населения, в том числе и в домах престарелых, отметил Володин.
Председатель ГД заверил, что работа по реализации поправок идёт «очень активно», чтобы люди «как можно быстрее» смогли увидеть результаты решений.
Общероссийское голосование по принятию поправок к Конституции проходило 1 июля этого года. За принятие проголосовали 77,92% россиян.
Ранее NEWS.ru сообщал, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила россиян с Днём Конституции и оценила принятые поправки в Основной закон. По её словам, в этом году эта дата обретает особый смысл, статус, значение.
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