Володин раскритиковал деятелей культуры за позицию по Украине

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о неприемлемости позиции ряда деятелей культуры, которые долгие годы не замечали того, что творилось в Донбассе. Даже сегодня они не осуждают неонацистов на Украине, использующих людей в качестве живого щита, написал он в Telegram.

В этой связи неприемлема также позиция ряда деятелей культуры, которые многие годы не замечали происходящего в ДНР и ЛНР и даже сегодня не осуждают неонацистов, использующих мирных граждан как живой щит, размещая вооружение в центре жилых кварталов, — отмечается в его сообщении.

Володин считает, что за время спецоперации РФ на Украине проявились две позиции — «поддержка (операции) подавляющего большинства» с одной стороны и рассуждения о мире с другой. Причём, те, кто рассуждает о мире сегодня, были неизвестно где в предыдущие годы.

Подобные разговоры слышим от родившихся «с золотой ложкой во рту» и уехавших за границу, — подчеркнул спикер Госдумы.

Он посоветовал таким людям вернуться на родину и поработать на её благо, а не тратить в «ресторанах, клубах и на курортах деньги родителей».

Ранее стало известно, что Вячеслав Володин считает, что США создали из Украины проект «анти-Россия», превратив страну в несвободное государство. По его мнению, президент Украины не является самостоятельной фигурой и управляется из Вашингтона. Володин обвинил нынешние украинские власти в том, что после госпереворота 2014 года «неонацисты получили доступ к институтам власти, запугали население, промыли мозги молодёжи русофобией».