Володин прокомментировал заявление Байдена о Путине—«убийце»

https://static.news.ru/photo/11e33578-8720-11eb-ba6d-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Jim Loscalzo - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал высказывание президента США Джо Байдена о своём российском коллеге Владимире Путине оскорблением россиян и истерикой от бессилия. Ранее Байден в телеэфире назвал Путина «убийцей».

Байден своим заявлением оскорбил граждан нашей страны. Это истерика от бессилия. Путин — наш президент, нападки на него — это нападки на нашу страну, — написал Володин в своём Telegram-канале.

Как писал NEWS.ru, Джо Байден заявил в интервью телеканалу ABC News, что считает Владимира Путина «убийцей». Ранее главное разведывательное управление США опубликовало несекретный отчёт об иностранном вмешательстве в выборы 2020 года, в котором говорится, что президент России курировал масштабные усилия, направленные на «очернение» кандидатуры Байдена. В Кремле отреагировали на доклад американского разведсообщества. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сведения, представленные в документе, являются необоснованными и недостоверными.

Байден также заявил, что предупреждал Путина о возможном ответе за вмешательство во время телефонного разговора в конце января. Тогда он, якобы, начал беседу с того, что заявил собеседнику, что они хорошо знают друг друга. На просьбу журналиста уточнить, считает ли Байден Путина убийцей, президент США ответил: «Ммм...хмм... Да».