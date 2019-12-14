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Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя заявление главы Коммунистической партии Японии о необходимости объявить японской территорией весь Курильский архипелаг, отметил, что подобные призывы подрывают доверие стран друг к другу.

Подобные заявления подрывают доверие стран друг к другу. Мы воспринимаем их как угрозу территориальной целостности и суверенитету России, — отметил политик.

Володин подчеркнул, что попытки пересмотра итогов Второй Мировой войны не пойдут на пользу ни Японии, ни России. По его словам, «глава коммунистической партии Японии Кадзуо Сии как никто другой в этой стране должен помнить, к чему приводят реакционисткие заявления», передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, в Токио 1 декабря прошёл митинг за возвращение «северных территорий» — так японцы называют южную часть Курильских островов. Губернатор самой северной префектуры Хоккайдо отметил, что «от всего сердца» надеется на возвращение «северных территорий» Японии как можно скорее.