Володин призвал российскую делегацию не участвовать в сессии ПАСЕ

Депутат Госдумы Вячеслав Володин считает дискриминацией, что из-за отказа Евросоюза признавать вакцину «Спутник V» члены российской делегации в ПАСЕ не могут свободно перемещаться по Страсбургу. По его словам, россиянам следует отказаться от участия в сессии. Об этом он написал в Telegram.

Парламентарий считает , что ограничения для передвижения членов российской делегации по городу несправедливы по отношению к гражданам РФ, потому что они избрали своих делегатов, которые представляют их интересы и интересы всего государства.

Нарушение прав российской делегации есть не что иное, как нарушение прав всех граждан Российской Федерации. Подобные решения принимаются не случайно, а с конкретной целью — пролоббировать продукт крупных фармацевтических компаний — американских и европейских, — подчеркнул он.

Володин заявил, что Россия платит за своё участие в ПАСЕ больше, чем другие страны. По его словам, ассамблее нужно определиться: «либо это место для дискуссий, где руководствуются законом и стандартами, либо это лоббистская организация».

[Для российской делегации] правильно было бы не принимать участие в заседании ПАСЕ, — добавил политик.

Ранее член делегации Совфеда в ПАСЕ Владимир Круглый рассказал, что россиянам запретили свободное перемещение по Страсбургу, потому что Евросоюз не признаёт вакцинацию «Спутником V». Сессия ПАСЕ в Страсбурге откроется в понедельник, 27 сентября. Российской делегации пришло предписание о запрете на свободное перемещение во время мероприятия.