Володин призвал пользоваться отечественными аналогами Zoom

https://static.news.ru/photo/13587748-983b-11eb-8a75-96000091f725_660.jpg Фото: Sven Kanz/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал ситуацию с запретом доступа к Zoom российским госучреждениям и госкомпаниям. По мнению парламентария, им следует пользоваться отечественными аналогами сервиса по соображениям как безопасности, так и экономики.

У нас есть свои отечественные программы, которые могут составить Zoom конкуренцию, — написал спикер в своём Telegram-канале.

При этом он добавил, что данный инцидент подтверждает правильность политики импортозамещения в сфере программного обеспечения. Володин также добавил, что в настоящее время уже приняты законодательные акты, направленны не поддержку российской IT-отрасли.

Что касается Zoom, то, по мнению спикера, ситуация с ущемлением прав российских пользователей зарубежными компаниями — не последняя и следует к этому подготовиться. Он подчеркнул, что Россия открыта для диалога с международными IT-компаниями, но их стремление диктовать свои условия неприемлемо.

Компания Zoom Video Communications отозвала у российских партнёров право на продажу сервиса российским госорганам. С 31 марта они не имеют права продавать госучреждениям лицензии. Один из партнёров низшего звена предположил, что речь идёт не о временной, а о долгосрочной мере.

Как писал NEWS.ru, российский сенатор Александр Башкин допустил возможность блокировки сервиса на территории РФ в качестве симметричной меры. В Кремле выразили сожаление в связи с решением Zoom Video Communications и также порекомендовали учреждениям и компаниям переходить на отечественные сервисы.