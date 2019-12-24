https://static.news.ru/photo/d5c5c85c-2669-11ea-9931-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что Польша должна принести извинения за сговор с фашистской Германией в 1930-х годах. Глава нижней палаты парламента признался, что глаза на тот исторический период ему открыл президент Владимир Путин.

На коллегии Минобороны РФ 24 декабря глава России сказал, что вычитал в архивных документах отрывок с воспоминаниями разговора посла Польши с Гитлером в 1938 году. Дипломат якобы пообещал поставить в Варшаве памятник фюреру, если тот вышлет евреев в Африку. Путин заявил, что считает посла «сволочью и антисемитской свиньёй», которая «солидаризировалась с Гитлером».

Володин отметил, что даже он и его коллеги, которые «занимаются политикой, много читают, услышали об этом впервые».

Руководству Польши правильно было бы принести извинения. Всё это время они пытались замолчать это, при этом перекладывая вину на других. Если у них архивов нет, большая просьба их ознакомить с этими материалами. Мы со своей стороны будем делать всё для того, чтобы донести правду до наших коллег в Европейском парламенте, Парламентской ассамблее Совета Европы, — пообещал председатель Госдумы.

Ранее МИД Польши обвинил российские власти и Владимира Путина в искажении событий начала и хода Второй мировой войны. Российский президент говорил, что советская армия вошла в Польшу «после того, как польское правительство утратило контроль над происходящим на территории страны».

По мнению польской стороны, высказывание Путина подрывает работу по налаживанию диалога, проводимую его предшественниками — Михаилом Горбачёвым и Борисом Ельциным. В МИДе призвали Россию перестать заниматься пропагандой, а вместо этого дать «честный и критический взгляд на историю».

Варшава настаивает, что Вторая мировая война началась с вторжения Германии и СССР на Польшу в 1939 году, а «прелюдией к вооружённой агрессии было их взаимное соглашение, известное как пакт Молотова — Риббентропа».

Президента России, по его признанию,решил пролить свет на историю Польши, так как его «удивила и даже задела» резолюция Европарламента о Второй мировой войне, в которой СССР называют страной, развязавшей конфликт, наряду с нацистской Германией, писал ранее NEWS.ru.