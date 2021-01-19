Володин призвал коллег из ЕС не осуждать другие страны, а «начать с себя»

https://static.news.ru/photo/2dfc9f1a-5a4d-11eb-9c9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к европейским коллегам с призывом перед осуждением действий других государств «начинать с себя». Он отметил, что действия Европарламента по поводу последних событий, связанных с работой социальных сетей, предпочитают «замалчивать».

В то же время, председатель Госдумы напомнил, что страны ЕС оперативно реагировали на действия РФ «по ситуации на Украине, в Венесуэле, Белоруссии, Гонконге». Не исключено, что таким образом политик намекнул на некое лицемерие ЕС в отношении российской стороны.

То же самое в их заявлении по человеку, засланному к нам из Германии. Здесь мы видим заранее скоординированные действия. А Евросоюзу следует начать с себя, — отметил Володин.

На открытии весенней сессии ГД председатель также вспомнил, что во время разгонов протестов в Европе нередко применяют водомёты и резиновые пули в попытке остановить митингующих. Такие действия Володин сравнил с «истязаниями времён Второй Мировой войны».

Восстановите законность с правами человека в своих странах, если хотите, чтобы вас кто-то слушал. Если хотите сохранить существующий международный порядок и стабильность, — добавил политик.

Ранее NEWS.ru писал, что деятельность оппозиционного политика и блогера Алексея Навального финансируется иностранными государствами, а задача тех, кто занимается политикой в России — не допустить иностранного вмешательства. Об этом заявлял спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин добавил, что Навальный, по его мнению, используется спецслужбами западных стран, в том числе Государственным департаментом США, и в ситуации вокруг отравления оппозиционера прослеживается скоординированные действия.