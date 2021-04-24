Володин предостерёг Запад от вмешательства в дела России

https://static.news.ru/photo/0ad108e0-a4e5-11eb-a0c9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал в своём Telegram-канале о разговоре с западными журналистами, который состоялся сразу после окончания послания президента Федеральному собранию. По словами спикера, он в очередной раз предостерёг западных коллег от вмешательства в дела России и призвал уважать другие страны.

Оскорбления в его (президента РФ Владимира Путина. — NEWS.ru) адрес — это оскорбления граждан нашей страны, вмешательство в наши дела — это оскорбление граждан нашей страны. Санкции, угрозы, постоянные обвинения. Мы это проходим, но мы не вмешиваемся к вам. Поэтому вы живите по своим законам, и к нам не надо вмешиваться, — написал Володин.

Он напомнил, что разговоры про вмешательства Москвы в выборы и отравления не обсуждаются на парламентских площадках или диалоговых форумах. На Западе изначально определили виновных, потому что никому не нравится то, что Россия развивается. Володин обратил внимание на открытый доклад спецслужб США, в котором ставится задача ослабить влияние Путина и способствовать его уходу с должности президента.

Как сообщалось ранее, Володин порекомендовал президенту США Джо Байдену и другим западным политикам, выражающим обеспокоенность по поводу соблюдения прав человека в России, вспомнить о ситуации с Джулианом Ассанжем и Эдвардом Сноуденом. Володин указал на то, что и Ассанж, и Сноуден действовали в интересах граждан всего мира.