Володин предложил создать систему оценки эффективности комитетов Госдумы

О необходимости разработки ключевых показателей эффективности работы думских комитетов заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, он выступил с таким поручением во вторник на открытии весенней сессии Госдумы. По его информации, более 70% законопроектов реализует 10 комитетов, на остальные 22 приходится оставшиеся 30% документов, сообщил ТАСС.

У нас загрузка комитетов очень неравномерная. А так как комитетов стало больше, правильно было бы подумать о введении ключевых показателей эффективности работы комитетов, по ним оценивать итог работы, — сказал он.

По словам спикера, на данный момент свыше 70% законопроектов находятся на подготовке в 10-ти самых загруженных комитетах, на остальные 22 комитета распределяется оставшиеся 30% инициатив. Володин дал поручение первому вице-спикеру Ивану Мельникову рассмотреть неравномерную загрузку комитетов «с тем, чтобы вместе с председателями комитетов, руководителями фракций выработать предложения по введению оценки работы комитетов на конечный результат».

Каждый комитет не только заинтересован повышать качество законотворчества, но и обязан искать решения, вместе с правительством, Советом Федерации, регионами вырабатывать предложения, формулировать их и вносить для рассмотрения депутатского корпуса, — подчеркнул Володин.

Ранее Совет Госдумы единогласно принял решение снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов в общественных местах, об этом сообщил спикер парламента. До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что инициативу уберут из поручений главы государства.