Володин предложил Совету Европы самораспуститься

Совет Европы в последнее время много критикует и осуждает Россию, однако без неё организации нечем будет заняться и выход только один — самораспуститься. Такое мнение в своём Telegram-канале выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он также напомнил, что РФ была одним из крупнейших спонсоров организации и сэкономленные деньги пойдут на решение экономических проблем в стране.

Совет Европы утрачивает свой смысл. Всё последнее время он посвятил России, её критике, осуждениям, давлению, обращениям и резолюциям. Без нашей страны коллегам из Совета Европы нечем будет заняться. Остаётся один выход — самораспуститься, — написал он.

Решение о выходе России из СЕ Володин назвал правильным. Он отметил, что РФ, будучи членом организации, всегда стремилась к диалогу, но собрание исповедовало принципы одностороннего движения и двойных стандартов. В связи с этим «диалог с глухим Западом стал бессмысленным».

По словам Володина Россия открыта для взаимовыгодного сотрудничества. Покидая СЕ, она будет уделять больше внимания двусторонним отношениям и продолжать диалог с национальными парламентами.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Совет Европы инструментом пропаганды НАТО, площадкой для реализации информационно-политических кампаний Альянса. По её словам, пока организация существует в таком виде, России в ней «делать нечего».