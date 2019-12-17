https://static.news.ru/photo/360b53c2-20ec-11ea-a8ce-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Некоторые страны — члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) «настроены на то, чтобы всех тянуть в прошлое». При этом сами они развиваться не желают, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин на встрече с председателем ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.

Среди таких государств, по мнению политика, Украина, Грузия, страны Прибалтики и Польша.

Они хотят жить за счёт кого-то, а не сами строить свою экономику и обеспечивать сами себя, — приводит слова Володина ТАСС.

Спикер Госдумы высказал мнение, что Украина, например, хочет жить за счёт транзита российского газа, а Грузия намерена пополнять казну от поставок в Россию вина.

Ранее, как писал NEWS.ru, Володин посоветовал украинским властям «задуматься о своём поведении» и пересмотреть национальную политику. Нетерпимых в этом вопросе политиков он назвал прошлым и призвал их «как можно быстрее это понять либо исправиться».