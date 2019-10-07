https://static.news.ru/photo/d9666954-e92d-11e9-86ac-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент Грузии Саломе Зурабишвили должна извиниться за слова о России, которую она назвала страной-агрессором, сообщил глава Госдумы Вячеслав Володин. Председатель нижней палаты парламента подчеркнул, что Москва ждёт от политика объяснения сделанных ею заявлений.

Володин отметил, что антироссийскую повестку в ПАСЕ продвигают страны — сателлиты США: Прибалтика, Польша, Украина и Грузия. Он уверен, что они бы не пошли на это, если бы думали о полноценном развитии.

Зачем конфликтовать, когда можно выстраивать отношения на понятных принципах, принципах взаимного уважения, невмешательства в дела суверенных государств, на принципах добрососедства? — пояснил председатель Госдумы.

Он напомнил, что отношения с Тбилиси стали выравниваться до возникновения конфликта с российской делегацией. Зурабишвили, в свою очередь, не осудила инцидент, а объявила Россию агрессором, передаёт ТАСС .

Как ранее писал News.ru, Зурабишвили положительно оценила встречу глав грузинского и российского МИДов, которая состоялась в Нью-Йорке после многолетнего перерыва. По её словам, нельзя допустить, чтобы Грузия не попыталась использовать путь диалога и стала замкнутой в себе.