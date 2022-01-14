Володин потребовал от конгрессменов США перестать угрожать новыми санкциями

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале раскритиковал инициативу американских конгрессменов по введению новых санкций против России. По его словам, ограничительные меры только разрушают отношения между двумя странами и не приведут ни к чему хорошему, в том числе для США. Все разногласия необходимо решать путём переговоров.

Володин отметил, что в ходе недавнего разговора глав России и США Владимир Путин представил конкретный перечень вопросов в рамках обеспечения гарантий безопасности, включая отказ от создания баз НАТО на территории сопредельных с Российской Федерацией государств и возвращение Североатлантического альянса к границам 1997 года.

Однако вместо разумного ответа на эти вопросы в парламенте США заявили о необходимости новых санкций против России.

США никогда не знали войны на своей территории, не потеряли 27 миллионов жизней во время Второй мировой. Осознавайте ответственность перед международным сообществом, многие страны которого вы ввергаете в огромные проблемы и опасности, — подчеркнул Володин.

По его словам, у России «есть оружие, которым не обладает ни одно государство мира», однако в диалоге с НАТО это преимущество намеренно не используется. В условиях же консультаций по вопросам глобальной безопасности необходимо обсуждать и реализовывать договорённости глав государств, а не хамить, угрожать и запугивать. При этом нападки на Путина воспринимаются россиянами как оскорбление страны.

Совет один — меняйтесь сами, если хотите изменить мир, — заключил спикер.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможное введение новых антироссийских мер в США, включающих санкции против Путина, стало бы запредельной мерой, сравнимой с разрывом отношений. Официальный представитель Кремля добавил, что Москва крайне негативно оценивает возможное введение ограничительных мер, особенно на фоне продолжающихся переговоров между представителями двух стран.