Володин: поправки в Конституцию помогут усилить контроль за министрами

https://static.news.ru/photo/8bb82694-ab0f-11ea-99de-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в случае поддержки гражданами поправок в Конституцию парламентский контроль в отношении министров приобретёт новое значение.

Нам надо выходить на другой уровень работы и диалога, беря ответственность и за работу министра, а с другой стороны и с себя спрашивать, и со Счётной палаты спрашивать, — цитирует «Интерфакс» Володина.

По его словам, если граждане поправки поддержат, «многие вопросы будут решаться по-другому, наполнив те нормы, которые до этого были декларативными».

Как писал NEWS.ru, за ситуацией с онлайн-голосованием по внесению изменений в Основной закон будет тщательно следить Центризбирком РФ. Всю информацию о случаях принуждения будут «вытаскивать на свет». Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдёт 1 июля 2020 года. Раннее оно было назначено на 22 апреля, но из-за сложной эпидемиологической обстановки в России его перенесли. При этом жители Москвы и Нижегородской области смогут проголосовать дистанционно.