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Современная Россия обладает политической культурой. Возвращение в парламент «остроты 90-х» маловероятно, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Время прошло. Наверное, у всех есть понимание, что от этих острот мы все теряем. Политическая культура появилась, и повзрослели все. Будет больше диалога, будет больше обратной связи. Но это и ответственность, — цитирует политика «Россия-1».

Чиновник также одобрил конституционную реформу, которую президент РФ Владимир Путин предложил 15 января в ежегодном послании Федеральному собранию. Он считает, что так глава государства поделится властью с гражданами, расширив полномочия депутатов — народных избранников.

По мнению председателя Госдумы, конституционная реформа в России даст институтам власти «совершенно иное наполнение», а благосостояние народа улучшится.

Как сообщал NEWS.ru, предложенная Путиным реформа может стать крупнейшим изменением Основного закона России с момента принятия в 1993 году. Среди прочего, президент намерен ограничить независимость судей и отменить приоритет международного права над российскими законами.

Президент также заявил, что РФ не следует возвращаться к практике бессрочного пребывания у власти главы государства. Так российский лидер ответил на просьбу одного из участников встречи изменить конституцию таким образом, чтобы она не ограничивала полномочия лидера конкретным сроком.