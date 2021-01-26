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Володин подтвердил верность Путину

00:41, 27 января 2021 43
Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на вопрос о выборе между американскими лидерами Дональдом Трампом и Джо Байденом заявил, что выступает за президента РФ Владимира Путина.

Я за Путина. А вы что, за Байдена? Или за Трампа? — сказал Володин в беседе на радио KP.RU.

Говоря о том, кто менее предпочтителен для России — Трамп или Байден, Володин заметил, что следует подождать некоторое время. Он добавил, что такой выбор является внутренним делом США.

Володин также назвал политическую систему США архаичной, непрозрачной и неподконтрольной обществу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Вячеслав Володин назвал ложью сведения, представленные в «расследовании» оппозиционера Алексея Навального о якобы «дворце Владимира Путина» в Геленджике. Он добавил, что президент — это не просто человек, а институт. Если удастся разрушить институт президентства, то его ничем нельзя будет заменить.

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