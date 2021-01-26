Володин подтвердил верность Путину

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Президенты России и США договорились о транспарентном, то есть прозрачном, и постоянном общении в будущем. Владимир Путин и Джо Байден в телефонном разговоре договорились в дальнейшем искать возможности для обсуждений по стратегической стабильности.

О новой договорённости двух глав государств сообщил Белый дом. Они согласились изучить возможность дискуссий по стратегической стабильности, по ряду вопросов контроля над вооружениями и безопасности, — говорится в сообщении администрации...