Володин подтвердил верность Путину

https://static.news.ru/photo/82bd812c-601f-11eb-ab15-fa163e074e61_660.jpgВячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на вопрос о выборе между американскими лидерами Дональдом Трампом и Джо Байденом заявил, что выступает за президента РФ Владимира Путина.
Я за Путина. А вы что, за Байдена? Или за Трампа? — сказал Володин в беседе на радио KP.RU.
Говоря о том, кто менее предпочтителен для России — Трамп или Байден, Володин заметил, что следует подождать некоторое время. Он добавил, что такой выбор является внутренним делом США.
Володин также назвал политическую систему США архаичной, непрозрачной и неподконтрольной обществу.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Вячеслав Володин назвал ложью сведения, представленные в «расследовании» оппозиционера Алексея Навального о якобы «дворце Владимира Путина» в Геленджике. Он добавил, что президент — это не просто человек, а институт. Если удастся разрушить институт президентства, то его ничем нельзя будет заменить.