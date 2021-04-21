Володин оценил расходы на реализацию послания Путина в 400 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/d469a20e-a349-11eb-b2b4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин подсчитал необходимый объём бюджетных средств на реализацию всех поручений президента России Владимира Путина, который он озвучил во время послания Федеральному собранию. По его словам, на это потребуется порядка 400 млрд рублей, пишет РИА Новости.

Кроме того, политик уточнил , что совсем скоро профильные комитеты Госдумы представят предложения по посланию российского лидера. По его словам, это произойдёт уже завтра, 23 апреля.

Путин 21 апреля в 17-й раз выступил с посланием Федеральному собранию. Главной темой стали внутренние вопросы: здравоохранение, социальная политика и экономика. Президент также затронул тему безопасности и внешней политики.

Ранее такую же сумму расходов на реализацию послания назвал министр финансов Антон Силуанов. По его словам, все траты на озвученные президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию инициативы просчитаны, на их реализацию есть необходимые ресурсы. Реализация мер из послания, по его словам, не несёт рисков роста инфляции.