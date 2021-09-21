Володин подписал распоряжение о заседании Госдумы нового созыва

Спикер Госдумы VII созыва Вячеслав Володин подписал распоряжение об образовании временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Госдумы нового, VIII созыва. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Вячеслав Володин в соответствии со статьей 32.1 Регламента Государственной Думы подписал распоряжение об образовании временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Государственной Думы восьмого созыва, — говорится в сообщении.

Кроме того, временная депутатская рабочая группа подготовит проекты постановлений Государственной думы и другие документы, связанные с началом работы. Также на неё ложится ответственность за распределение мест депутатов в зале заседаний и проект порядка работы первого заседания.

Ранее экс-советник Управления президента РФ по внутренней политике, политолог Олег Матвейчев назвал основные отличия избирательной кампании этого года от выборов в Госдуму 2016-го. По его мнению, в этот раз у власти были опасения, что на фоне пенсионной реформы, ковидных ограничений и антироссийских санкций партия «Единая Россия» потеряет много голосов, а оппозиция — возьмёт больше.