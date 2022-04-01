Володин: партнёрство России и Белоруссии повышает благосостояние граждан

Россия и Белоруссия становятся сильнее и повышают благосостояние граждан благодаря стратегическому партнёрству и развитию интеграции во всех сферах, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, сотрудничество Москвы и Минска способствует обеспечению суверенитета обеих стран, говорится в сообщении, опубликованном на сайте нижней палаты парламента.

Стратегическое партнёрство на основе взаимовыгодного сотрудничества и развитие интеграции во всех сферах делают нас сильнее, способствуют росту благосостояния граждан, обеспечению суверенитета России и Беларуси, — заявил он, поздравляя россиян и белорусов с Днём единения народов Белоруссии и России.

Володин подчеркнул важность укрепления единства в рамках Союзного государства. Он отметил, что вместе Россия и Белоруссия преодолеют все трудности и решат все стоящие перед ними задачи в интересах народов.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днём единения народов двух стран. Глава российского государства подчеркнул, что дальнейшее сотрудничество и реализация договорённостей между Минском и Москвой послужат надёжной опорой для формирования общего социально-экономического и гуманитарного пространства.

Лукашенко в аналогичном поздравлении отметил, что Минск и Москва углубляют интеграцию, дабы противостоять санкционному давлению и диктату. По его словам, свободолюбие, стойкость и стремление к созиданию народов обеих стран делают Союзное государство примером для подражания.