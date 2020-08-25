Володин ответил Евросоюзу по ситуации с Навальным

https://static.news.ru/photo/5bc15d38-e6e8-11ea-a40f-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин считает, что слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель о ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным и последовавшее затем заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, вероятно, говорят об истинной подоплёке произошедшего с блогером.

По мнению председателя парламента, инцидент с Навальным может стать поводом для новых обвинений и санкций против Кремля со стороны стран Запада, говорится на сайте ГД РФ. Кроме того, Володин поблагодарил лётчиков, моментально отреагировавших на ухудшение здоровья оппозиционера и совершивших экстренную посадку в Омске.

Необходимо отметить профессиональные действия врачей не только на региональном, но и на федеральном уровне, которые без промедления приступили к реанимационным действиям и проведению консилиума. Важно, чтобы такое отношение было ко всем пациентам, — отметил политик.

Он также положительно оценил быструю реакцию Меркель на ЧП с Навальным и выразил надежду, что Берлин в будущем поможет любому гражданину РФ, а не только «радикальному оппозиционеру».

Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолёта, который летел из Томска в Москву. Оппозиционер потерял сознание в полёте, и воздушное судно было решено посадить в аэропорту Омска. Там Навального передали медикам, которые констатировали кому. Одной из первоначальных причин ухудшения состояния оппозиционера медики называли отравление. Позднее в омском Минздраве заявили, что ядов в организме Навального обнаружено не было. Соратники политика считают, что оппозиционера отравили.

Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой транспортировки Навального в берлинскую клинику Charite. Почти сутки омские врачи не разрешали транспортировку политика, объясняя это нестабильным состоянием пациента, однако утром 22 августа его доставили в Германию.

24 августа немецкие медики обнародовали первые результаты обследования Навального. Согласно их данным, Навальный мог быть отравлен веществом группы ингибиторов холинэстеразы. Однако точно это вещество пока не установлено. Для этого потребуется ещё один обширный анализ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами заявил об отсутствии поводов для уголовного расследования отравления политика Алексея Навального. По его словам, сначала необходимо определить вещество, которое стало причиной комы оппозиционера.