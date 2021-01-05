Володин осудил заявление Лондона о «победе» России в пандемии

https://static.news.ru/photo/cfc5a3bc-5059-11eb-b804-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на заявление представителя Великобритании Карен Пирс о том, что Китай и Россия не должны выйти победителями из пандемии COVID-19.

Представитель Великобритании публично пожелала гражданам России и Китая погибнуть от пандемии. Если в ближайшее время это заявление не будет дезавуировано Великобританией, то его можно рассматривать как официальную позицию по отношению к гражданам нашей страны и Китая, — отметил Володин.

Он также назвал подобную позицию «человеконенавистнической» и выразил надежду, что «у многих откроются глаза» на политику Великобритании и их союзников.

Мы помним, что Великобритания была одним из инициаторов обвинений и санкций против России. Теперь они боятся превосходства наших стран над так называемыми открытыми рынками, желают нашим гражданам умереть от пандемии, — заявил Володин.

Он также отметил, что Великобритания является одной из стран, которая «учит демократии весь мир», но при этом, исходя из заявления Пирс, вряд ли россиянам пришлось рассчитывать на помощь британских властей, если бы Россия не изобрела собственную вакцину.

Как сообщал NEWS.ru, посол Великобритании в США Карен Пирс заявила, что Россия и Китай не должны выйти победителями из пандемии коронавируса. По её словам, конкуренция Москвы и Пекина является стратегическим вызовом. Пирс считает, что Китай может стать лидером в технологических областях, что несёт опасность. Она сравнила такую ситуацию с распространением ядерных технологий в 50-х годах XX века.