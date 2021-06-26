Володин отреагировал на инцидент с британским эсминцем Defender

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender в Чёрном море, заявил, что любые провокации ставят под угрозу мир и глобальную безопасность.

Он призвал ООН, ОБСЕ и ПАСЕ осудить действия Лондона из-за провокации с судном.

Хорошо, что инцидент завершился без трагических последствий. Кроме позора тех, кто планировал эту операцию. А последствия могли быть страшными. Любые провокации против ядерной державы ставят под угрозу мир и глобальную безопасность в целом, — написал политик в своём Telegram-канале.

23 июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ России выдворили британский эсминец Defender из территориальных вод РФ. Корабль нарушил государственную границу у мыса Фиолент. Пограничники открыли предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание, после чего корабль покинул границы РФ.

За день до инцидента папку с секретными документами о Defender нашли возле автобусной остановки в графстве Кент на юго-востоке Англии.

Ранее директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов отметил, что очередной слив со стороны Великобритании по делу о вторжении эсминца HMS Defender в акваторию Чёрного моря доказывает то, что было известно ещё в день инцидента: Лондон, используя провокацию, с самого начала понимал, что делает. А утечка документов высокой секретности и их дальнейшее обнаружение в неожиданных местах уже с британскими спецслужбами случались. Однако в этот раз их «потеряли» специально.