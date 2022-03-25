Володин опроверг сообщения о смерти Жириновского

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своём Telegram-канале, что информация о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского не соответствует действительности. Он отметил. что состояние политика остаётся тяжёлым. По его словам, врачи борются за жизнь Жириновского, ему сегодня сделали компьютерную томографию лёгких.

Он сам большой молодец. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления, — написал Володин.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что глава ЛДПР Владимир Жириновский последние сутки находился в коме и умер 25 марта в 10:45 утра. Эту информацию подтвердил член ЛДПР, сенатор от Владимирской области Александр Пронюшкин, позднее удаливший сообщение из своего Telegram-канала.

Ранее пресс-служба ЛДПР в разговоре с NEWS.ru опровергла сведения об ухудшении состоянии политика. Там отметили, что реабилитация требует времени. Таким образом, подчинённые депутата опровергли сообщения о том, что состояние политика резко ухудшилось. По их словам, подобные новости несут в себе заведомо ложную информацию, за что распространителей можно привлечь к уголовной ответственности. Жириновский не находится в критическом состоянии, подчеркнули в ЛДПР.