Володин одобрил идею бизнес-патриотов о запрете иноагентам избираться

https://static.news.ru/photo/d302212c-69f9-11eb-8cbc-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Государственная дума разделяет позицию о том, что «во власть нельзя допускать лиц, ангажированных другими государствами». Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, комментируя предложение о недопуске до выборов физлиц-иноагентов и их близких родственников.

Вместе с тем, отметил он, формы и методы внедрения таких норм требуют обсуждения.

Сама озабоченность понятна, люди обращаются с предложениями «давайте защитим страну». Мы видим, насколько велико желание ряда стран вмешиваться в наши выборы с целью продвижения лояльных кандидатов. Этого нельзя допустить, — цитирует Володина РИА Новости.

Ранее президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» Рахман Янсуков направил на имя спикеров Госдумы и Совета Федерации Вячеслава Володина и Валентины Матвиенко обращение, предложив внести соответствующие поправки в законодательство. В письме было отмечено, что это, среди прочего, предотвратит белорусский сценарий, закрыв доступ в Думу супруге оппозиционера Алексея Навального Юлии.

На данный момент политик иностранным агентом не признан, однако такой статус есть у созданного им Фонда борьбы с коррупцией.

Ранее, как писал NEWS.ru, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к Юлии Навальной, призвав супругу осуждённого оппозиционера «занять его место».