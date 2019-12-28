Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Начавшееся в 2019 году взаимодействие российских и британских парламентариев позволит возобновить двусторонний диалог. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Определённым прорывом является начало отношений с коллегами из Великобритании. Это — начало диалога, — сообщил Володин 30 декабря в интервью на телеканале «Россия-24».

По его словам, начавшееся взаимодействие — путь к поиску возможностей, чтобы сделать шаги навстречу друг другу.

Ранее NEWS.ru писал, что расследование комитета британского парламента по разведке и безопасности не выявило доказательств вмешательства Москвы в политику Лондона. При этом риск российского влияния всё же сохраняется, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, ознакомившиеся с докладом комитета по итогам расследования.

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