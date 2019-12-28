https://static.news.ru/photo/44584c88-2ae6-11ea-b6bd-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Начавшееся в 2019 году взаимодействие российских и британских парламентариев позволит возобновить двусторонний диалог. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Определённым прорывом является начало отношений с коллегами из Великобритании. Это — начало диалога, — сообщил Володин 30 декабря в интервью на телеканале «Россия-24».

По его словам, начавшееся взаимодействие — путь к поиску возможностей, чтобы сделать шаги навстречу друг другу.