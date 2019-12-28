https://static.news.ru/photo/44584c88-2ae6-11ea-b6bd-fa163e074e61_660.jpgВячеслав ВолодинФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Начавшееся в 2019 году взаимодействие российских и британских парламентариев позволит возобновить двусторонний диалог. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Определённым прорывом является начало отношений с коллегами из Великобритании. Это — начало диалога, — сообщил Володин 30 декабря в интервью на телеканале «Россия-24».
По его словам, начавшееся взаимодействие — путь к поиску возможностей, чтобы сделать шаги навстречу друг другу.
Ранее NEWS.ru писал, что расследование комитета британского парламента по разведке и безопасности не выявило доказательств вмешательства Москвы в политику Лондона. При этом риск российского влияния всё же сохраняется, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, ознакомившиеся с докладом комитета по итогам расследования.