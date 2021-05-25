Володин оценил слова Байдена и Макрона о неэффективности санкций

https://static.news.ru/photo/8ee02f90-1480-11ea-93da-fa163e074e61_660.jpg Фото: State Duma Russia/via Globallookpress.com

Заявления президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона о контрпродуктивности и неэффективности санкционной политики в отношении России логичны. Об этом написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.

По истечении семи лет санкционной политики президент США Байден и президент Франции Макрон признали её контрпродуктивной и неэффективной, — говорится в сообщении Володина.

Спикер Госдумы добавил, что на Западе стали понимать, как нельзя строить международные отношения, и приветствовал признание ошибки и своей неправоты.

При этом Володин считает, что если бы США и Франция сделали такие заявления в 2015 году, то реакция была бы другой. Но сейчас ситуация изменилась. Россия мобилизовалась, пережила экономическую блокаду и обвинения во всех немыслимых грехах. Она прошла путь от решения вопросов импортозамещения до создания своей платёжной системы и своей вакцины, стала сильной и независимой державой.

Что будет предложено взамен санкционной политики, покажет время. Возможно, что это лишь временное прозрение в сложившейся ситуации, а затем Запад вернётся к старым подходам, предположил он.

Ранее Володин заявил, что Россия остаётся «последним островом» демократии и свободы в мире. Такое мнение он высказал в ходе обсуждения законопроекта об ограничении права избираться для людей, причастных к деятельности организаций, признанных экстремистскими или поддержавших их деятельность.