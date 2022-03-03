Володин объяснил, почему не попал под западные санкции

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин объяснил, почему он не попал под западные санкции, принимаемые в последнее время против первых лиц российского государства. По словам спикера, он состоит в санкционных списках с 2014 года, но относится к этому абсолютно спокойно, поскольку опасаться ему нечего. Об этом Володин написал в своём Telegram-канале.

Поступают вопросы на тему: почему в публикуемых в эти дни санкционных списках не видим фамилии «Володин»? Отвечаю всем интересующимся. Санкции против меня введены в 2014 году. Таких стран порядка 40, — сообщил Володин.

В числе этих стран США, Канада, Германия, Франция, Норвегия, Швейцария, Украина, Япония, Австралия и многие другие. По словам Володина, он относится к этому абсолютно спокойно.

За рубежом ни у меня, ни у моей семьи никакой собственности, счетов и активов никогда не было и нет. Дети работают и учатся в нашей стране. А что касается отдыха — в России много замечательных мест, — отметил политик.

Он также добавил, что для него самым главным является служить своей стране и отстаивать её интересы.

Ранее США, Великобритания, Евросоюз, Япония, Австралия ввели санкции против президента России Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главы Минобороны Сергея Шойгу и целого ряда политиков, госслужащих и предпринимателей. Это произошло после признания независимости ДНР и ЛНР и начала военной спецоперации РФ по демилитаризации Украины. Санкции в отношении Путина и членов правительства, в частности, заключаются в том, что в случае обнаружения каких-либо активов на территории стран, утвердивших санкции, эти активы окажутся заблокированы.