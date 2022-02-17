Володин обвинил Зеленского в прямом отказе от выполнения Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский, заявивший, что Киев не пойдёт на переговоры с Донецком и Луганском, фактически отказывается от выполнения Минских соглашений, заявил в своём Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. Одновременно с этим, по его словам, Запад предпочитает не замечать новых обстрелов населённых пунктов Донбасса и саботирует расследование событий вокруг Майдана и операций в Донбассе.

Володин напомнил , что никто из официальных лиц до сих пор не принёс извинений за дезинформацию о якобы планировавшемся вторжении России на Украину. Одновременно с этим Киев в нарушение Минских соглашений предпринял попытку эскалации конфликта в Донбассе, а президент Украины Владимир Зеленский отказывается от переговоров с Донецкой и Луганской народными республиками.

Если стороны конфликта не будут вести переговоры, то кто тогда должен решать эти проблемы? Зеленский своими словами фактически отказывается от выполнения минских договорённостей, — подчеркнул Володин.

Он также отметил, что ни США, ни Евросоюз до сих пор официально не осудили и не начали расследования таких преступлений, как гибель людей во время госпереворота в 2014 году, поджог Дома профсоюзов в Одессе и карательные операции в Донбассе. Он назвал эту позицию «страусиной», обвинив европейских депутатов в двойных стандартах.

Ранее постпредство России распространило среди членов Совбеза ООН материалы Следственного комитета и RT о преступлениях украинских военных с применением запрещённых методов войны. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин призвал иностранных дипломатов ознакомиться с материалами и предупредил, что они могут увидеть «ужасное». Он также отметил, что Россия не вынашивает планов под каким-либо предлогом напасть на Украину.