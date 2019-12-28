https://static.news.ru/photo/5a757238-2ae7-11ea-8cc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Соединённые Штаты Америки продолжат влиять на то, чтобы на Украине как можно дольше сохранить напряжённую обстановку. Этого же ждут и в националистически настроенных кругах соседнего государства, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, США «добились своего» — довели Украину, «некогда процветавшую», до разрухи. Отвечая на вопросы о начале диалога с Верховной радой, чиновник отметил, что когда «речь идёт о реализации минских соглашений, конечно, именно в рамках парламентского измерения многое предстоит решать Украине», передаёт телеканал «Россия-24».

Володин вспомнил, что президент России Владимир Путин одобрил идею привлечь к этому процессу парламентариев из государств-участников нормандского формата — Франции и ФРГ. Лидер предложил Госдуме включиться в диалог между сторонами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что журналисты New York Times провели расследование и выяснили, кто из государственных деятелей пытался уговорить президента США Дональда Трампа разморозить военную помощь Украине.

Авторы статьи называют противниками решения заморозки помощи госсекретаря США Майкла Помпео, главу Минобороны Марка Эспера и бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.