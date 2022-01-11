Володин обвинил США в разрушении системы международной безопасности

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал в своём Telegram-канале ход переговоров о гарантиях безопасности в Женеве, о нерасширении НАТО на восток. По его словам, снятие нынешнего напряжения в мире зависит от действий США, которым придётся либо поддержать предложенные Россией меры безопасности, либо взять на себя ответственность за возможные последствия отказа.

Наша страна хочет получить твёрдые, юридически обязывающие гарантии безопасности, — подчеркнул Володин.

Он обвинил США в разрушении системы обеспечения международной безопасности, напомнив, что США в одностороннем порядке вышли из Договора по ПРО, Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договора по открытому небу, а также принимают решения о бомбардировках и вторжении на территорию суверенных стран в обход ООН и ОБСЕ, не заботясь о безопасности европейских союзников.

10 января в Женеве соcтоялись российско-американские межведомственные переговоры по гарантиям безопасности, росcийскую делегацию возглавлял замглавы МИД России Сергей Рябков. Ожидается, что эта тема будет также обсуждаться 12 января в Брюсcеле по линии не cозывавшегося с 2019 года Cовета Россия — НАТО, а 13 января — в рамках ОБСЕ.

10 января Рябков заявил, что Москва пока не знает ответа на вопрос о продолжении диалога с США по гарантиям безопасности. По его словам, это станет известно после всех дипломатических встреч, намеченных на эту неделю.