Володин обвинил Facebook в нарушении прав и свобод россиян

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Спикер Госдумы России Вячеслав Володин прокомментировал решение Facebook о блокировке ряда публикаций отечественных СМИ. Он заявил, что это является нарушением законодательства РФ, а также основополагающих прав и свобод граждан на распространение и получение информации.

Володин отметил, что со стороны Facebook подобное происходит не впервые. Ранее аналогичным образом поступали Instagram и Twitter. Председатель нижней палаты российского парламента назвал это неприемлемым.

Мы будем предлагать законодательные решения, которые не допускали бы подобного в отношении российских СМИ, — цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

Он добавил, что в настоящее время во многих государствах прорабатываются инициативы по борьбе с беспределом глобальных IT-компаний, вплоть до самых серьёзных мер ответственности. Проблема созрела для обсуждения её в международных форматах.

Facebook в феврале заблокировал материалы российских СМИ, опубликовавших со ссылкой на релиз ФСБ заметки о задержании в Воронеже подозреваемых в причастности к украинским неонацистским группировкам. В заметке об удалении поста указан подрядчик, проверивший информацию: украинская фактчекинговая платформа StopFake.

Роскомнадзор направил руководству Facebook письмо с требованием восстановить доступ к информации, размещённой в официальных аккаунтах российских СМИ. Надзорное ведомство обратило внимание соцсети на то, что подобные действия «нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры».

Как писал NEWS.ru, действия Facebook прокомментировал член Совета Федерации РФ Алексей Пушков. По мнению российского сенатора, Facebook взял на себя функцию цензора, то есть выяснения обстоятельств появления материала и его достоверности, хотя они не входят в задачи цифровой компании.