«Как партнёры вы никакие»: Володин обвинил Евросоюз в воровстве газа

Евросоюз постоянно ворует запасы российского газа, забирая деньги из бюджета страны, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале. Он подчеркнул, что ЕС не единственный потребитель российских энергоносителей и Москве есть, куда их перенаправить. Спикер также призвал Европу проявить ответственность перед своими гражданами и не допустить коллапса в сфере энергообеспечения и роста цен.

Не думайте, что вы единственные потребители российских энергоресурсов. У нашей страны есть куда их перенаправить. Тем более, как партнёры вы никакие. Постоянно воруете запасы газа, забирая деньги фактически из бюджета страны, а значит, у наших граждан. Подчёркиваете, что в будущем будете искать других поставщиков. Тем самым ставите крест на долгосрочных отношениях, — сказал Володин.

Также он назвал незаконными санкции западных стран против России. По его словам, Москва намерена потребовать компенсацию за тот вред, который они нанесли российской экономике, и странам Европы рано или поздно придётся его компенсировать.

Ранее спикер Госдумы заявил, что США оказывают давление на политиков Европы, вынуждая их принимать те решения, после которых у них не будет будущего. В качестве доказательства он привёл пример с ситуацией вокруг поездки в Киев президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. В немецких СМИ писали о том, что украинские власти не захотели принимать главу ФРГ из-за его «тесных связей с Россией».