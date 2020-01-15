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Фракция ЛДПР в Госдуме не озвучила своего решения по кандидатуре Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ после встречи с ним. Сейчас чиновник руководит Федеральной налоговой службой.

Мы ничего не решили, ещё мы обсуждаем, — цитирует ТАСС лидера партии Владимира Жириновского. На заседании в Госдуме фракция «Единая Россия» единогласно поддержала кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя правительства....