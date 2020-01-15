Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: kremlin.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что встреча «Единой России» с кандидатом на пост премьер-министра Михаилом Мишустиным была яркой.

По его словам, итог беседы будет озвучен в зале пленарного заседания после консультаций.

При этом спикер Госдумы отметил, что Мишустин готов работать в новом статусе, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что кандидат на пост премьера ответил на вопросы членов Совета Госдумы. Общение с депутатами продолжалось более часа.

Владимир Путин внёс на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя правительства. Нижняя палата парламента проведёт заседание по этому вопросу 16 января.

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