Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что встреча «Единой России» с кандидатом на пост премьер-министра Михаилом Мишустиным была яркой.
По его словам, итог беседы будет озвучен в зале пленарного заседания после консультаций.
При этом спикер Госдумы отметил, что Мишустин готов работать в новом статусе,
Ранее NEWS.ru писал, что кандидат на пост премьера ответил на вопросы членов Совета Госдумы. Общение с депутатами продолжалось более часа.
Владимир Путин внёс на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя правительства. Нижняя палата парламента проведёт заседание по этому вопросу 16 января.
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