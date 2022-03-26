Володин назвал слова Байдена о Путине истерикой от бессилия

Оскорбления, которые позволил себе президент США Джо Байденом в адрес российского лидера Владимира Путина, — это истерика от бессилия, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он предположил, что глава Белого дома болен и ему необходимо пройти медицинское обследование.

Президент США в очередной раз позволил себе недипломатичное высказывание о нашем президенте. Гражданам США должно быть стыдно за своего президента. Возможно, он болен. Было бы правильно Байдену пройти медицинское обследование, — написал Володин в своём Telegram-канале.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что личные оскорбления президента Соединённых Штатов Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.

Новое оскорбительное высказывание Байден озвучил 26 марта в ходе посещения лагеря украинских беженцев в Польше. Американский лидер назвал президента России Владимира Путина «мясником».

25 марта президент Соединённых Штатов заявил, что считает российского коллегу Владимира Путина «военным преступником». Он предположил, что его личное мнение не будет отличаться от формальной юридической оценки.

Ранее Байден в рамках ежегодного обеда «друзей Ирландии» сказал, что его коллега, российский президент Владимир Путин — «чистый бандит» и «смертоносный диктатор».

До этого американский лидер, выступая в Белом доме с краткой речью об оказании Вашингтоном военной помощи Киеву, также назвал президента РФ «военным преступником». Глава Белого дома пообещал, что США будут предоставлять украинской экономике прямую финансовую помощь.