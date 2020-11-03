Володин назвал президентские выборы в США постановочным шоу

https://static.news.ru/photo/55745572-1dff-11eb-87ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Егор Алеев/ТАСС

Выборы президента Соединённых Штатов являются постановочным шоу между двумя партиями, за которыми стоят борющиеся за своих кандидатов элиты, при этом подходы к избирательному процессу уже давно себя изжили. Такое мнение 3 ноября высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Это шоу называют примером демократии. Более того, предлагают на него смотреть как на стандарт демократии. Не считаю, что это стандарт, — сказал спикер в интервью телеканалу «Россия 24», добавив, что не следит за процессом.

По его словам, в отличие от РФ, где прямые выборы и многопартийность, в Соединённых Штатах президента избирают всего 538 выборщиков, а две партии на протяжении веков предлагают две кандидатуры. При этом, добавил Володин, данная система подаётся как апогей демократии.

Председатель Госдумы считает, что американские выборы являются постановочным шоу между двумя партиями, за которыми стоят элиты. Он полагает, что такие подходы себя изжили. Политик подчеркнул, что двухпартийность — ещё не многопартийность, а другие партии в Штатах к выборам не допускаются.

Избирательную систему в РФ Володин назвал более открытой, эффективной и легитимной, призвав США «не учить» Россию, в течение какого времени проводить выборы, как проводить и какая партийная система должна быть.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп обходит демократа Джо Байдена по результатам последних опросов в нескольких штатах, где ожидается основная борьба на выборах 3 ноября 2020 года. Такие данные приводит политологический сетевой ресурс Real Clear Politics. Отмечается, что Трамп впервые с августа вырвался вперёд в Северной Каролине, где будут распределены голоса 15 членов коллегии выборщиков. Там о поддержке главы государства заявили 47,8% избирателей, в то время как поддерживают его оппонента 47,2%.

Лидирует Трамп и в Огайо (18 голосов выборщиков), опираясь на поддержку 47,4% избирателей, у Байдена — 47,2%. Также минимальный перевес отмечен в Джорджии (16 голосов), где у Трампа 47,8% против 47,6% у соперника. Более солидное преимущество действующего президента отмечено в Айове (6 голосов). Там за него намерены проголосовать 47,2% избирателей против 45,8% у Байдена.

Нынешний хозяин Белого дома сдал позиции в Техасе (38 голосов). Его октябрьское преимущество в 4 процентных пункта растаяло до 1,2 п. п. — 47,7% против 46,5%. При этом Байден по опросам серьёзно опережает оппонента в других колеблющихся штатах — Флориде (29), Пенсильвании (20), Мичигане (16), Висконсине (10), Миннесоте (10) и Неваде (6). В среднем по стране он опережает Трампа по популярности на 6,8%.

Американцы выбирают нового президента: днём всенародного голосования стало 3 ноября, однако весь процесс выборов займёт больше времени — из-за двухступенчатой электоральной системы окончательные итоги будут подведены в декабре — январе. Избиратели в США фактически делегируют свои полномочия 570 выборщикам, а те уже позднее голосуют сами, писал NEWS.ru.