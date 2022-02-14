Володин: вопрос о ДНР и ЛНР Госдума решит рейтинговым голосованием

Вопрос обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР Госдума рассмотрит на пленарном заседании 15 февраля, заявил в Telegram спикер ГД Вячеслав Володин. Он добавил, что решение — незамедлительно направить документ главе государства или сначала передать в МИД и другие ведомства — будет принято на основе рейтингового голосования.

Принят будет тот вариант, который при рейтинговом голосовании наберёт наибольшее количество голосов, — подчеркнул Володин.

По его словам, вопрос исключительно важный и ответственный, потому что Вашингтон нагнетает напряжённость и вместе с европейскими странами поставляет на Украину вооружение. Володин подчеркнул, что Киев продолжает не соблюдать минские договорённости. Всё это несёт угрозы и риски для жизни наших граждан и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР, считает спикер Госдумы.

Ранее сообщалось, что первое из обращений о признании ДНР и ЛНР, инициированное КПРФ, будет направлено президенту сразу после принятия, тогда как второе, внесённое депутатами «Единой России», перед повторным его рассмотрением будет направлено в МИД России и другие правительственные структуры для изучения и сбора отзывов.

По мнению депутатов, такое признание создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей от внешних угроз и положит начало процессу международного признания обоих государств.

Между тем член Совфеда Алексей Пушков заявил, что в настоящее время руководство России не рассматривает перспективу политического признания ДНР и ЛНР. По его словам, будущее самопровозглашённых республик зависит от того, сможет ли Москва выйти на переговоры с Западом.