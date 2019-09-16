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Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал попытки Парламентской ассамблеи Совета Европы провести мониторинг соблюдения прав полов в России. Своим мнением об инициативе он поделился в ходе общения с председателем сената парламента Узбекистана Танзилой Нарбаевой в Ташкенте.

Последний мониторинг предусматривает мониторинг нашей страны на наличие полов и защиты их интересов. Вдумайтесь! Не учитывают ни культуру, ни традиции, ни историю, ни законы. Всё это перечёркивают... Стыдобища сплошная, — приводит его слова РИА Новости.

Российская делегация весной 2014 года из-за присоединения Крыма была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. Летом 2019 года РФ восстановили в правах.

Ранее председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье выражала обеспокоенность массовыми задержаниями участников несогласованной акции в центре Москвы. В ПАСЕ считают, что «свобода слова и собраний является необходимым условием демократии». Там напомнили, что во всех государствах — членах Совета Европы все мнения должны свободно выражаться, писал News.ru.