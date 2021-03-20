Володин назвал истинную цель «Умного голосования»

https://static.news.ru/photo/6bc368ba-8955-11eb-9869-96000091f725_660.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В основе проекта «Умное голосование» лежит желание попасть во власть. Он не направлен на решение проблем граждан России. Об этом 20 марта сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

«Умное голосование» — это проект, разработанный командой оппозиционера Алексея Навального. Стратегия была предложена, чтобы лишить партию власти голосов на выборах. В рамках проекта избирателю предлагается консолидированно голосовать за определённых кандидатов на выборах разного уровня, чтобы кандидаты от ЕР не одержали победу.

По словам Володина, «Умное голосование» является несодержательным проектом, который направлен не на решение вопросов россиян, а на желание заполучить власть.

На мой взгляд, за ним стоят западные государства и спецслужбы. Через него осуществляется вмешательство во внутренние дела нашей страны. Используются политики, которых вовлекают в этот проект, объясняя его только одним — он оппозиционен действующей власти, — написал политик в Telegram-канале.

Как ранее передавал NEWS.ru, бывший советник руководителя администрации президента Глеб Павловский назвал самую большую ошибку в стратегии Навального. Это касается системы «Умное голосование», разработанной командой блогера.