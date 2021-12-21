Володин назвал главные вызовы 2022 года

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал борьбу с коронавирусом главным мировым вызовом 2022 года. Что же касается внутренней политики, то в данном случае вызовом грядущего года станет борьба с бедностью. Его слова приводит РИА Новости.

Конечно, главный вызов 2022 года — коронавирус, который пока никуда не делся. Надо думать, как в условиях пандемии продолжать жить. Так что этот вызов остается — не только перед нашей страной, но и перед всем миром, — сказал спикер.

Он отметил, что внешняя политика РФ показывает большую эффективность. По его словам, «если бы такая была во времена СССР, многих проблем удалось бы избежать», однако и на текущий день вызовов в мировой повестке много. Кроме того, нельзя забывать и о внутренней политике. Говоря о ней, Володин подчеркнул, что в стране нужно бороться с бедностью.

Это то, что нам необходимо преодолеть, — заключил он.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что диалог по принятому в первом чтении законопроекту о QR-кодах в общественных местах будет продолжен. Он уточнил, что инициативу повторно отправили для обсуждения в регионы.