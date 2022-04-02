Володин в 2021 году направил на благотворительность более 70% своего дохода

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в 2021 году направил 45,7 млн рублей на благотворительность, что составило более 70% его дохода, сообщает ТАСС. За прошлый год он помог лицеям-интернатам, школам, детским садам, домам престарелых, а также принял участие в проекте строительства домов для врачей и среднего медперсонала.

В 2021 году Вячеслав Володин более 70% своего дохода направил на благотворительность. <...> Общая сумма пожертвований в 2021 году составила 45 млн 700 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

По данным источника, Володин ежегодно на протяжении 20 лет жертвует часть доходов на благотворительную деятельность и оказание адресной помощи. В 2021 году он материально поддержал запущенный им ранее проект строительства домов для врачей и среднего медперсонала скорой помощи, направив на его развитие 500 тысяч рублей. Также спикер Госдумы перечислил 24,9 млн рублей для помощи лицеям-интернатам для детей из малообеспеченных, неполных семей и детей-сирот. Почти 3 млн рублей парламентарий пожертвовал школам и детсадам, чуть более 2,2 млн — домам престарелых и ещё 2 млн направил в благотворительный фонд «Доктор Лиза».

Кроме того, председатель Госдумы материально поддержал монастыри Москвы, Саратовской и Смоленской областей, направив им 7,5 млн рублей, 2,62 млн рублей пожертвовал семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и перечислил 1 млн рублей на помощь приюту бездомных животных в Саратовской области. Также при поддержке Володина был приобретён самолёт Як-42Д, который установили в Саратове — спикер пожертвовал на данную покупку 2 млн рублей.

На фоне обострившейся геополитической ситуации благотворительные фонды оказались в кризисе. По мнению представителей российских НКО, это только начало и в конечном итоге тяжёлые времена наступят для всех российских благотворительных организаций.