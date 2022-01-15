Володин: многие страны жалели об обращении к США за помощью

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» заявил, что обращение разных стран за помощью к США часто вело к потере государственности и экономическим проблемам. В качестве примера он привёл Ливию, Ирак и Украину, добавив, что они, скорее всего, впоследствии жалели об этом. Володин также отметил, что США должны задать себе вопрос, почему остальные государства не просят их о поддержке.

А что же касается заявлений Соединённых Штатов Америки, да и других стран — они должны себя спросить: почему к ним не обращаются, и, вообще, пускай покажут хотя бы одну страну, которая к ним обратилась, но потом не потеряла свою государственность или стала процветающей. Найдите эту страну, — пояснил политик.

Как отметил спикер нижней палаты Федерального собрания, сегодня, вероятно, «жалеют многие, кто себя связал с США, в результате потеряв и страну, экономику, и одни проблемы пришли», приводя в пример ситуацию в Ливии, Ираке и на Украине.

Насколько процветающей была Ливия, не было никаких внутренних проблем в Ираке. А то, что происходит на Украине? Вот вам, пожалуйста, обращение, там сегодня и советники, там сегодня и находятся представители НАТО, и всё это к добру не приведёт, — сказал он.

Таким образом Володин ответил на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, усомнившегося в целесообразности ввода сил ОДКБ в Казахстан и считающего, что республика имела необходимые ресурсы для самостоятельного разрешения ситуации.

Ранее председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко назвала циничными оценки ряда западных стран о действиях государств — участников Организации Договора о коллективной безопасности в Казахстане. Спикер верхней палаты российского парламента подчеркнула, что на Западе должны считаться с тем, что в случае попыток «цветной революции» в каком-либо государстве ОДКБ всегда встанет на защиту.